Петербурженка напала с ножом на своего сожителя в Приморском районе

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали женщину, напавшую с ножом на мужчину в Приморском районе.

Как сообщили в МВД России, в медицинское учреждение 25 октября из квартиры на улице Маршала Новикова госпитализировали 35-летнего пострадавшего. У него было диагностировано ранение.

По подозрению поймали 32-летнюю сожительницу потерпевшего. В ходе конфликта она не справилась с эмоциями и ударила возлюбленного ножом в грудь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что житель деревни Волковицы скончался после ножевого ранения. На мужчину напала его 39-летняя супруга.

Фото: Piter.TV