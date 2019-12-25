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Петербурженка напала с ножом на своего сожителя в Приморском районе
Сегодня, 10:50
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Петербурженка напала с ножом на своего сожителя в Приморском районе

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По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали женщину, напавшую с ножом на мужчину в Приморском районе. 

Как сообщили в МВД России, в медицинское учреждение 25 октября из квартиры на улице Маршала Новикова госпитализировали 35-летнего пострадавшего. У него было диагностировано ранение.

По подозрению поймали 32-летнюю сожительницу потерпевшего. В ходе конфликта она не справилась с эмоциями и ударила возлюбленного ножом в грудь. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель деревни Волковицы скончался после ножевого ранения. На мужчину напала его 39-летняя супруга.

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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