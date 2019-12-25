Житель деревни Волковицы скончался после ножевого ранения

На мужчину напала его 39-летняя супруга.

В Ломоносовском районе Ленинградской области следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении 39-летней женщины, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью мужа, повлекшего его смерть.

По данным СК РФ, 25 октября в доме в деревне Волковицы у пары произошел бытовой конфликт. В ходе ссоры задержанная нанесла 40-летнему супругу удар ножом в область живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

Следствие осмотрело место происшествия с применением криминалистической техники. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в ходе ссоры житель поселка Дивенский ранил оппонента ножом. Пока составлен только административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти