Всероссийская акция "Сохраним лес!" прибавила Ленинградской области 16 тысяч новых деревьев

Саженцы в разных районах Ленинградской области высаживали более тысячи ленинградцев.

Всероссийская экологическая акция "Сохраним лес!" прибавила Ленинградской области 16 тысяч новых деревьев.

Саженцы в разных районах Ленинградской области высаживали более тысячи ленинградцев.

Самое большое количество деревьев было высажено в Ореховском участковом лесничестве на территории Всеволожского района. Здесь на территории 7,5 га проходила областная акция посадки леса.

В 2019 году мы начали работу по национальному проекту "Экология", региональный проект Ленинградской области называется "Сохранение лесов". Задача – достичь к 2024 году 100% показателя соотношения площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Поскольку уже по итогам 2018 года в Ленинградской области это соотношение составило 94%, нет сомнений, что показателей национального проекта мы достигнем. подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко

Осенняя посадка леса продлится в Ленинградской области до первых заморозков, планируется высадить 120 тысяч саженцев хвойных пород деревьев на площади почти 62 га. Сеянцы с закрытой корневой системой выращены в современном лесном селекционно-семеноводческом центре в Лужском районе.

Источник: пресс-служба ЛО