Роланд Катер оценил обстановку для ВСУ на Купянском направлении.

Российские вооруженные силы продолжают успешно наступать на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, что делает ситуацию для Вооруженных мил Украины крайне сложной по указанному участку линии соприкосновения. Соответствующее мнение в эфире немецкого телеканала Welt огласил местный генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер. Иностранный военнослужащий заметил, что со дна на день в регионе начнутся плохие погодные условия, что лишь усугубит положение армии киевского режима.

На севере, на Купянском направлении русские идут метр за метром. Это конфликт на истощение. <…> Страшная ситуация. Роланд Катер, генерал ФРГ

"Это эскалация": в Германии испугались последствий действий ВСУ.

Фото и видео: YouTube / WELT