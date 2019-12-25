Лешек Миллер уверен, что Россия не станет нападать на Европу.

Европейский союз выставляет себя посмешищем, когда постоянно говорит о якобы неминуемой угрозе со стороны российского государства. Соответствующее заявление через социальные сети сделал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер. Иностранный чиновник из Варшавы таким образом прокомментировал высказывание руководителя американской национальной разведки Тулси Габбард о стремлении коллективного Брюсселя подорвать мирные усилия Белого дома по достижению соглашения между Киевом и Москвой.

На этом фоне руководство ЕС выглядит все более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики. Вместо политики – сообщения, написанные так, будто Европа завтра станет жертвой блицкрига. Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Результат? Насмешка. Лешек Миллер, экс-премьер Польши

Польский чиновник добавил, что подобные заявления в адрес Кремля не имеют ничего общего с реальным обеспечением безопасности, а просто демонстрируют международному сообществу "очевидную интеллектуальную пустоту" Европейского союза.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Лешек Миллер