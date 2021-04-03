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"Спутник V" обсудили в парламенте Греции

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Кириакос Мицотакис объяснил оппозиции, почему не стал заказывать у России препарат.

"Спутник V" обсудили в парламенте Греции. Глава местного правительства Кириакос Мицотакис и лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА Алексис Ципрас переговорили по  вопросу возможной закупки препарата для профилактики коронавируса. Депутат уверен, что нехватка вакцин в ЕС стала одной из самых значительных неудач региона с момента его создания. Он призвал чиновников не ждать одобрения российской вакцины регулятором, а сделать заказ у Москвы сейчас.

Мицотакис напомнил парламентарию, что для бывшего премьер-министра Словакии такой шаг обернулся отставкой. Также чиновник подчеркнул, что Москва не имеет такого количества произведенного препарата, чтобы экспортировать его в другие страны. Однако премьер не стал сомневаться в качестве "Спутника V".

Мы давили на Европу, чтобы она одобрила "Спутник".

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Глава греческого правительства отметил, что ЕС обязан купить российский препарат, если не будет серьезных сомнений в том, что в России есть производственные мощности для выполнения контракта.

Премьер Чехии рассказал о вынужденном интересе к "Спутнику V".

Видео: YT / Ο Πρωθυπουργός

Теги: алексис ципрас, греция, кириакос мицотакис, парламент, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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