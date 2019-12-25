Премьер Греции призвал нацию к согласию после разгона акции против полицейского насилия

Кириакос Мицотакис прокомментировал избиение полицейских на митинге.

Премьер-министр Греции призвал нацию к согласию, единству и сдержанности после разгона акции против полицейского насилия. Кириакос Мицотакис выступил с обращением, которое транслировали местные телеканалы. Чиновник прокомментировал ситуацию, которая произошла в районе Неа Смирни в Афинах. В ходе акции протеста пострадал силовик, который сдерживал толпу. Еще три представителя правопорядка получили легкие ранения.

Печальные картины насилия, которые мы все видели сегодня вечером в Афинах, должны стать последними...В такие моменты у всех должны преобладать сдержанность и хладнокровие. Я прежде всего обращаюсь к нашей молодежи, которая должна творить, а не разрушать. Слепая ярость никуда не ведет. Кириакос Мицотакис, глава правительства Греции

Напомним, что полиция вечером 9 марта пыталась разогнать толпу при помощи водометов, светошумовых гранат и слезоточивого газа. Участники митинга выступали против полицейского насилия, которое было зафиксировано в прошлое воскресенье. По данным телеканала "Антенна", на митинг пришли 5-10 тысяч местных жителей. Группа анархистов со скрытыми масками и капюшонами лицами атаковала местное отделение полиции. В правоохранителей бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Одного из полицейских на мотоцикле сбросили с транспортного средства. Мужчину избили. В настоящее время его состояние тяжелое.

Жители Афин вышли на митинг против насилия со стороны полиции.

Фото: Pixabay.com