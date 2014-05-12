Жители Афин вышли на митинг против насилия со стороны полиции

Власти перекрыли дороги, закрыли четыре станции метро и остановили движения трамваев, чтобы не допустить собрания народа.

Около тысячи жителей Афин собрались сегодня на площади Неа-Смирни, чтобы высказать своё ""НЕТ" произволу полиции. Главный лозунг митингующих – "Полицейское насилие должно покинуть наш район".

Тысячи молодых и пожилых людей мирно маршируют по улицам Неа-Смирни и направляются в сторону местного полицейского участка. Власти перекрыли дороги, закрыли четыре станции метро и остановили движения трамваев, чтобы не допустить собрания народа.

На выходных в районе Неа-Смирни полицейские пришли на площадь, чтобы выписать штрафы тем, кто там собирался в нарушение ограничительных мер на массовые собрания, введенные в период карантина. Судя по размещенным в СМИ видео, несколько полицейских набросились после словесной перепалки на молодого человека и начали бить его дубинками. Они также проводили задержания.

У здания парламента Армении начались столкновения протестующих и полиции.

Видео: Twitter/Sotiridi1, sagduyuluerkan