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"Спартак" проиграл английскому "Лестеру" в Лиге Европы

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Встреча двух команд завершилась со счетом 4:3.

Московский "Спартак" проиграл английскому "Лестеру" в домашнем матче группового турнира Лиги Европы. Это второе поражение команды в еврокубке.

Встреча московского "Спартака" и "Лестера" завершилась со счетом 4:3 в пользу английской команды. У "Спартака" голы забили Александр Соболев (11-я и 86-я минуты) и Джордан Ларссон (44). В составе победителей покер оформил Патсон Дака (44, 48, 54, 78).

Ранее мы писали, что в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Аталантой".

Видео: YouTube / LCFC

Теги: лига европы, спартак проиграл лестеру
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Мировые новости, Лента новостей,

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