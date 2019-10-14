"Спартак" назначил Тедеско главным тренером футбольного клуба

Контракт главного тренера рассчитан до 31 мая 2021 года.

Московский футбольный клуб "Спартак" назначил Доменико Тедеско главным тренером. Об этом сообщило "РИА Новости".

Контракт главного тренера рассчитан до 31 мая 2021 года. Пост главного тренера московской ФК стал вакантным 29 сентября после увольнения Олега Кононова. В 11-ом туре РПЛ Спартак" уступил "Оренбургу" на своем поле со счетом 1:2.

Доменико Тедеско в 2016 году окончил тренерские курсы Немецкого футбольного союза в академии имени Хеннеса Вайсвайлера, в марте 2017 стал главным тренером "Эрцгебирге", а в июне - тренером "Шальке 04". Под его руководством клуб занял второе место в национальной лиге.

В сентябре экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву.

Видео: YouTube/ FC Schalke 04