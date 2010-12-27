Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака"

Наставник подал заявление об увольнении после неудовлетворительных результатов команды.

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов покинул свой пост. Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку мужчины. Сообщение об этом появилось вечером 29 сентября на официальном сайте клуба.

Кононов подал заявление об увольнении сразу же после матча "Спартака" с "Оренбургом". Матч прошел 29 сентября, "Оренбург" выиграл у московского клуба со счетом 2:1.

Готовить команду к следующей игре будет Сергей Кузнецов. Соперниками "Спартака" будет ФК "Краснодар", матч состоится 6 октября в рамках Чемпионата России.

Другой результат показал московский клуб ЦСКА. Армейцы одержали победу над "Уралом" и стали лидерами в турнирном списке РПЛ.

Фото: spartak.com