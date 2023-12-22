Джеффри Сакс прокомментировал будущее, которое ждет ВСУ.

Новый пакет военной помощи армии киевского режима со стороны американской администрации приведет лишь к огромным потерям в рядах Вооруженных силах Украины и лишит страну еще больших территорий. Соответствующее мнение выразил профессор Колумбийского университета, экономист из США Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что в выигрыше от такого решения останутся исключительно компании-производители оружия, а власти Украины лишатся своих городов.

Это приведет к гибели еще десятков, а то и сотен тысяч украинцев. В результате Украина потеряет, Россия продолжит продвигаться, пока мы не сядем за стол переговоров. Чем дольше мы будем медлить, тем больше проиграет Украина. Джеффри Сакс, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom