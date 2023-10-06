Джеффри Сакс напомнил об империалистических замашках Великобритании.

Американские граждане унаследовали свою русофобию от Британской империи. Соответствующее мнение выразил профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Иностранный специалист добавил, что под влиянием Лондона русофобия пустила глубокие корни в культуре США. Эксперт уточнил, что сами жители Соединенного королевства до сих пор считают себя гражданами империи и с энтузиазмом воспринимают любые военные действия с Россией. Сакс напомнил, что именно Соединенное Королевство горячо приветствовало украинское контрнаступление, которое закончилось с большими потерями для армии киевского режима.

Русофобия в Британской империи еще более примечательна, чем в Вашингтоне. Это сильное желание сокрушить Россию можно проследить с XIX века и далее... Ненависть к России их ослепляет. Джеффри Сакс, ученый

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom