"Отвалите". В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина

Москва жестко ответила на провокационную политику американцев по расширению НАТО. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала The Duran сделал иностранный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Эксперт полагает, что противостояние между странами сейчас переходит на новый уровень, так как в Вашингтоне не до конца осознали, в насколько шатком положении находятся на геополитической арене. Он назвал украинский кризис переломным моментов в истории.
Россия прямо сейчас говорит нет, и остальные страны следом заявляют: "Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир".
Джеффри Сакс, экономист США
Специалист пояснил, что хотя Сша проиграли во Вьетнаме, потерпели фиаско в Ираке, в Афганистане, а также создали полный бардак в Сирии и Ливии, у Вашингтона не было сильного соперника. Однако сейчас им становится Россия.
В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации.
Фото и видео: YouTube / The Duran
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