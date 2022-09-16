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"Отвалите". В США признали провал действий НАТО из-за шага Путина

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Джеффри Сакс считает, что у Вашингтона наконец появился сильный соперник.

Москва жестко ответила на провокационную политику американцев по расширению НАТО. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала The Duran сделал иностранный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Эксперт полагает, что противостояние между странами сейчас переходит на новый уровень, так как в Вашингтоне не до конца осознали, в насколько шатком положении находятся на геополитической арене. Он назвал украинский кризис переломным моментов в истории. 

Россия прямо сейчас говорит нет, и остальные страны следом заявляют: "Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир".

Джеффри Сакс, экономист США

Специалист пояснил, что хотя Сша проиграли во Вьетнаме, потерпели фиаско в Ираке, в Афганистане, а также создали полный бардак в Сирии и Ливии, у Вашингтона не было сильного соперника. Однако сейчас им становится Россия.

В США сделали шокирующее признание о начале спецоперации.

Фото и видео: YouTube / The Duran

Теги: джеффри сакс, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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