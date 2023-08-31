Джеффри Сакс призвал Вашингтон отказаться от концепции однополярного мира.

Администрация США создала все предпосылки к началу проведения специальной российской специальной военной операции на Украине. Это произошло еще задолго до президентства Владимира Путина. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала высказал местный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Иностранный аналитик признал, что такое действие подорвало доверие между Вашингтоном и Москвой и послужило истоком регионального конфликта на Украине. Он добавил, что в Вашингтоне присутствует убежденность в концепции развития однополярного мира. Джеффри Сакс счел это опасным, провокационным и ошибочным.

Тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. <…> К сожалению, они начали планировать расширять до самой Украины уже в начале 90-х. По моему мнению, это самая большая ошибка, которую совершили США. Джеффри Сакс, экономист США

"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина.

Фото и видео: YouTube /Jeffrey Sachs Official