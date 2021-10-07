"Обама был умнее": в США раскрыли, в чем Байден недооценил Путина

Джеффри Сакс оценил дальновидность экс-президента США.

Американский президент Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил решимость России защищать свои национальные интересы. В том числе речь идет о ситуации на Украине и вхождения киевского режима в состав НАТО. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал местный экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Эксперт заметил, что ранее власти США толкали Украину в Североатлантический альянс, на что Москва "по вполне предсказуемой и понятной причине" не могла согласиться. Аналитик добавил, что в Вашингтоне сочли реакцию РФ блефом, считая, что у страны просто не будет альтернативы.

Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна. Обама....Итак, Обама уже понял в 2014 году – не обострять ситуацию был умнее Байдена. Джеффри Сакс, экономист США

Иностранец заметил, что Барак Обама понимал, что давление США на Россию в вопросе Украины будет вызывать ответную реакцию, так как в противном случае такой сценарий предоставляет для государства экзистенциальную угрозу, в то время как США просто получили бы контроль над акваторией Черного моря.

"Никто не поможет": в США раскрыли зловещий план по Украине.

Фото и видео: YouTube / Jeffrey Sachs Official