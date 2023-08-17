Джеффри Сакс назвал выдумкой обещания США по восстановлению Украины.

Американское правительство проводит разрушительную политику в отношении Украины. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канале рассказал известный экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Иностранный специалист заметил, что нельзя верить обещаниям Вашингтона по восстановлению страны по завершению регионального конфликта, так как им не суждено сбыться. Он призвал свою аудиторию поверить в то, что никто не собирается помогать киевскому режиму с восстановлением, так как международные союзники не будут тратить на это миллионы долларов. Таким образом аналитик считает, что речь в разговорах Запада с украинскими властями идет просто "о выдумке".

Я с самого начала говорил, что США превратят ее в европейский Афганистан. Я имею в виду то, что США пришли в Афганистан в 1979 году и на 40 лет превратили страну в поле боя. В один прекрасный день они просто ушли. Таков американский стиль. Джеффри Сакс, экономист США

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Фото и видео: YouTube / Jeffrey Sachs Official