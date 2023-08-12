Путин преподнес Вашингтону сюрприз в Крыму, заявили в США

Джеффри Сакс считает, что Джо Байден - плохой стратег.

Российский президент Владимир Путин устроил сюрприз американцев с Крымом в 2014 году. Соответствующее заявление в эфире YouTube-каналу Dialogue works сделал местный экономист Джеффри Сакс. Иностранный специалист заметил, что страны коллективного Запада продолжают удивляться произошедшему, хотя в это же время лидер Белого дома Джо Байден играл в этом важную роль. По мнению эксперта, действующим глава администрации в Вашингтоне является плохим стратегом, поэтому ему удалось ввергнуть Украину в "ужасную катастрофу".

Возвращаясь к февралю 2014 года, идея заключалась в том, что мы создадим новое правительство и Украина присоединится к Западу. Вот и все! Но Путин присоединил Крым, вот так сюрприз! Потом были Минские соглашения — и снова сюрприз!. Джеффри Сакс, экономист США

Джеффри Сакс уточнил, что с самого начала регионального конфликта он говорил о том, что власти США собираются превратить Украину в "европейский Афганистан". Ведь ранее Вашингтон разрушал страну Ближнего Востока на протяжении 40 лет, уничтожали государственность "безжалостно, цинично, невежественно, жестоко".

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Фото и видео: YouTube / Dialogue works