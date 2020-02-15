"Соник в кино" выступил в дебюте проката хуже "Хищных птиц"

Фильм с Джимом Кэрри не вызвал шквал зрительского внимания.

Подведены итоги первого дня проката ожидаемого блокбастера "Соник в кино" с Джеймсом Марсденом и Джимом Кэрри в главных ролях. Издание Deadline заявило, что в США сборы фильма приблизились к $3 млн, что меньше недавней премьеры "Хищные птицы", но выше "Лего.Фильма 2" и "Лего. Фильма: Бэтмен". Всего по итогам первого уик-энда аналитики прогнозируют 30-40 млн долларов сборов в США.

Ранее мы сообщали о том, что кассовые сборы фильма "Хищные птицы" с Марго Робби в главной роли оказались ниже ожидаемых. Картина за первый уик-энд в США приблизилась к отметке в $13 млн сборов вместо 32-35 запланированных.

Видео: YouTube / Paramount Pictures Россия