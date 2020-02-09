Кассовые сборы "Хищных птиц" оказались ниже ожидаемых

Данные приводит издание The Hollywood Reporter.

Кассовые сборы фильма "Хищные птицы" с Марго Робби в главной роли оказались ниже ожидаемых, отмечает издание THR. Картина за первый уик-энд в США приблизилась к отметке в $13 млн сборов вместо 32-35 запланированных миллионов.

Источники отметили, что старт фильма может стать худшим за всю новейшую историю фильмо по комиксам издательства DC. При этом на прокатные показатели повлияла эпидемия коронавируса в Азии, но все еще может поменяться на следующих уик-эндах.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились первые отзывы критиков о "Хищных птицах" с Марго Робби. Известно, что первый показ фильма проходил в Лондоне. Критики сошлись во мнении, что кинолента получилась лучше, чем "Отряд самоубийц": фильм оказался весёлым.

Видео: WBRussia / Youtube