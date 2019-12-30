  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
150
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Появились первые отзывы критиков о "Хищных птицах" с Марго Робби 

0 0

Премьера киноленты состоится 8 февраля.

В четверг, 29 января, в сети появились первые отзывы критиков о "Хищных птицах" с Марго Робби. Соответствующие отзывы о киноленте опубликованы в Facebook.

Известно, что показ "Хищных птиц" проходил в Лондоне. Критики сошлись во мнении, что кинолента получилась лучше, чем "Отряд самоубийц". Крики отметили, что фильм оказался весёлым

 "Хищные птицы" это взрыв. Фильм стильный, странный и невероятно забавный",

—сказано в сообщении.

Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. "Хищные птицы" расскажут о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

Премьера киноленты состоится 8 февраля.

Ранее мы сообщавли о том, что фанаты "Истории игрушек 3" сняли кукольную версию мультфильма.

Теги: кино, культура, марго робби
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии