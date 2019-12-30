Премьера киноленты состоится 8 февраля.

В четверг, 29 января, в сети появились первые отзывы критиков о "Хищных птицах" с Марго Робби. Соответствующие отзывы о киноленте опубликованы в Facebook.

Известно, что показ "Хищных птиц" проходил в Лондоне. Критики сошлись во мнении, что кинолента получилась лучше, чем "Отряд самоубийц". Крики отметили, что фильм оказался весёлым

"Хищные птицы" это взрыв. Фильм стильный, странный и невероятно забавный", —сказано в сообщении.

Фильм является спин-оффом ленты "Отряда самоубийц" Дэвида Эйера. "Хищные птицы" расскажут о группе супергероинь и злодейки Харли Квинн, которые сразятся с главарём преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом.

Премьера киноленты состоится 8 февраля.

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