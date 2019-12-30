Её сделали поклонники студии Pixar Морган и Мейсон Макгрю.

В четверг, 30 января, стало известно о том, что фанаты "Истории игрушек 3" сняли кукольную версию мультфильма. Новая версия дело рук американских 8-летних фанатов анимации Моргана и Мейсона Макгрю.

Известно, что мальчики использовали для воссоздания мультфильма кукольные версии персонажей из пластилина. А озвучкой занимались настоящие актеры. При этом 8-летние братья публиковали на своей страничке в Facebook все этапы работы.

На создание фильма у братьев Макгрю, живущих в штате Айова, ушло восемь лет.

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