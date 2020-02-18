"Соник" вышел в американский прокат с рекордной кассой

За четыре дня показов картина собрала 64 млн долларов.

Фильм "Соник в кино" собрал рекордные деньги на старте проката в Америке, превзойдя ожидания критиков. Об этом сообщает ресурс KinoNews.

За первые выходные фильм собрал 54 миллиона долларов, а за первые четыре дня показов сборы обошли отметку в 64 миллиона долларов. Показатели первого дня прогнозировали, что показы кино будут "очень слабыми": поклонники синего ежика были разочарованы внешним видом главного героя. Создателям даже пришлось откладывать релиз фильма, чтобы исправить недостатки.

В российский прокат картина выйдет уже 20 февраля.

Ранее Disney приступил к работе над фильмом "Рапунцель".

Видео: Youtube / iVideos