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"Соник" вышел в американский прокат с рекордной кассой

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За четыре дня показов картина собрала 64 млн долларов.

Фильм "Соник в кино" собрал рекордные деньги на старте проката в Америке, превзойдя ожидания критиков. Об этом сообщает ресурс KinoNews.

За первые выходные фильм собрал 54 миллиона долларов, а за первые четыре дня показов сборы обошли отметку в 64 миллиона долларов. Показатели первого дня прогнозировали, что показы кино будут "очень слабыми": поклонники синего ежика были разочарованы внешним видом главного героя. Создателям даже пришлось откладывать релиз фильма, чтобы исправить недостатки.

В российский прокат картина выйдет уже 20 февраля.

Ранее Disney приступил к работе над фильмом "Рапунцель".

Видео: Youtube / iVideos

 

Теги: кино, соник
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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