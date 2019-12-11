Disney приступил к работе над фильмом "Рапунцель"

Эту информацию журналистам уже подтвердили в студии, сейчас проект находится на ранней стадии разработки.

На студии Disney готовятся экранизировать анимационный фильм "Рапунцель: Запутанная история". Об этом сообщило издание Screen Rant.

Эту информацию журналистам уже подтвердили в студии, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Есть информация, что сценарий будет писать Эшли Пауэлл ("Щелкунчик и четыре королевства").

Однако, пока не ясно, будет ли это адаптация мультфильма или же создатели положат в основу сказку братьев Гримм. Насчет актерского состава тоже пока ничего не известно.

Мультфильм "Рапунцель: Запутанная история" заработал более 592 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что продолжение "Алладина" запущено в разработку.

Видео: YouTube/ Disney Россия