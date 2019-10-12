Продолжение "Алладина" запущено в разработку

Теперь это официальная информация.

Источники портала Variety сообщили, что вторая часть фильма "Алладин" официально запущена в разработку студией Disney. У картины уже появились первые сценаристы – Джон Гэйтинс ("Живая сталь") и Андреа Берлофф ("Голос улиц").

Продюсерами станут Дэн Лин и Джонатан Айрих. Вернется ли во второй фильм режиссер Гай Ричи, пока неизвестно, но переговоры о возвращении в сиквел будут вестись со всеми исполнителями главных ролей – Уиллом Смитом, Наоми Скотт и Меной Массудом.

Ранее мы сообщали, что возможность снять вторую часть фильма стали рассматривать после успеха первой. К слову, картина Гая Ричи собрала в мировом прокате 1,03 млрд долларов. Продюсер фильма заявил, что люди пересматривают "Алладина" несколько раз и приводят с собой друзей и родных.

Видео: Disney Россия / YouTube