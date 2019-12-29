"Соник в кино" стал лидером американского проката

По итогам выходных, он собрал 26,3 млн долларов.

"Соник в кино" возглавил американский прокат в минувшие выходные. За три дня фильм собрал 26,3 млн долларов. Общие сборы в США составили 106,6 млн долларов. Об этом сообщает портал "Игромания".

Премьерный показ картины в России состоялся 20 февраля. За первый уикенд фильм о синем ежике собрал 227,8 млн рублей. Общие международные сборы "Соника" составили 203,1 млн долларов.

История рассказывает об отвязном ярко-синем еже Сонике. Вместе с новообретенным лучшим другом-человеком по имени Том он пытается противостоять злодейскому доктору Роботнику. Злодей хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.

В фильме сыграли Джеймс Марсден, Бен Шварц, Джим Керри, Тика Самптер и другие.

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Видео: YouTube / iVideos