Новый сериал с Бураком Озчивитом побил все рейтинги на турецком ТВ

Картина смогла превзойти по рейтингу новостные программы.

Новый сериал с Бураком Озчивитом "Возрождение. Осман" вызвал общественный резонанс, превзойдя по рейтингу новостные программы. Об этом пишет турецкая ежедневная газета Akşam.

По имеющимся данным, последний эпизод сериала посмотрели более 10 млн человек. Таким образом "Возрождению. Осман" удалось сдвинуть с первого места выпуск новостей с Фатихом Портакалом и занять лидирующую позицию в десятке лучших телепрограмм Турции. Примечательно, что третье место в рейтинге заняла аннотация к сериалу.

Возрождение Османа на русском

После смерти Эртугрула править турецкими землями стал его сын, 23-летний Осман I Гази (Бурак Озчивит). Юноше досталась территория Фригии, однако это амбициозного вождя не устраивало. Он мечтал, чтобы о славе и могуществе родного государства знал весь мир. Несмотря на малый опыт, молодой правитель принялся успешно расширять границы страны. Присоединив значительную часть Византии, он обеспечил туркам выходы к Мраморному и Черному морям. Усилиями этого султана Турция станет великой империей и будет носить его имя. Но это спустя годы, а пока Османа I Гази ждет множество испытаний, среди которых предательство близких людей, новые завоевания и потери, козни завистников и главная любовь всей жизни.

Ранее мы писали, что режиссер "Сватов" подтвердил слухи о том, что 7 сезон может стать последним.

Фото: Instagram / burakozcivit