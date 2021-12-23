"Солнцепеки" поразили "опорники" ВСУ на Купянском направлении

В МО РФ рассказали о работе Западного военного округа на СВО.

Российское министерство по обороне показало в социальных сетях работу тяжелых огнеметных систем 1А "Солнцепек" от Западного военного округа. Техника совершила удары по укреплениям и опорным пунктам Вооруженных сил Украины, расположенных в лесном массиве на купянском направлении. В кадре представлено движение боевой техники с замаскированных позиций, отправка на огневые точки, наведение орудия и удары по заранее разведанным укреплениям и "опорникам" противника. Известно, что контроль за выполнением задачи лет на разведывательный беспилотник.

Работали по лесополосе. Там было скопление живой силы и какие-то "опорники", поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие... командир боевой машины ТОС-1А с позывным "Черный"

Российские военные обеспечили десантирование сирийского спецназа с борта Ил-76.

Фото и видео: Минобороны России