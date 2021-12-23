Российские военные обеспечили десантирование сирийского спецназа с борта Ил-76

В МО РФ рассказали о маневрах в стране Ближнего Востока.

Российская группировка войск в Сирии впервые в ходе маневров обеспечила ночное массовое десантирование сирийского спецназа с борта отечественного самолета Ил-76 Воздушно-космических сил России. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Минобороны РФ. Специалисты добавили, что комплексные контрольные учения по воздушно-десантной подготовке для местной 25-й дивизии специального назначения национальной армии проводились под руководством инструкторов из РФ. Десантирование с воздушного борта Ми-8МТШ иностранцев обеспечивалось военно-транспортной и армейской авиацией ВКС России.

Сирийские военнослужащие впервые в истории отработали ночное массовое десантирование из самолета свободным падением на парашютных системах специального назначения "Арбалет-2" с высоты 5 тыс. м с использованием приборов ночного видения. пресс-служба Минобороны РФ

Уточним, что финальным этапом контрольных военных учений стала отработка задач по захвату аэродрома условного противника. Свыше сотни сирийских спецназовцев совершили прыжки на парашютах "Арбалет-2" в боевой экипировке со стрелковым оружием, ручными гранатометами РПГ-7Д, РПГ-26 и автоматическими гранатометами АГС-17. Они десантировались с высоты в четыре тысячи метров. Огневые точки условного противника оперативно удалось ликвидировать во время снижения на парашютах.

Минобороны РФ сообщило о срыве попытки ротации ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны, Telegram / ТАСС