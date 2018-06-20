Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции огнем артиллерии от мотопехотного полка сорвала ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины в районе села Берестовое на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

В полосе обороны 1-й танковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ на передовых позициях в районе Берестового. Ротация сорвана. Сергей Зыбинский глава пресс-службы "Запада".

Дополнительно экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили пять ударов по пунктам временной дислокации подразделений противника, складу горюче-смазочных материалов и пункту боепитания, расположенных вблизи Купянска. В направлении Макеевки тяжелой огнеметной системой нанесено два удара по району сосредоточения 66-й механизированной бригады ВСУ. Во время контрбатарейной борьбы ликвидирована 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и минометный расчет ВСУ, установленные в районах Лозовой и Двуречного. Общие потери противника составили более двух взводов,

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России