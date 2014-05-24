Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра".

Группировка "Днепр" за минувшие сутки проведения специальной военной операции во взаимодействии со штурмовой авиацией нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районах Малой Токмачки и Вербового на территории Запорожской области. В общей сложности противник лишился около 45 человек личного состава и две единицы автомобильной техники. оответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка и северо-западнее Вербовое. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Во время контрбатарейной борьбы у ВСУ поражены гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также орудие М119 американского производства.

Авиация России уничтожила склад с вооружением и военной техникой ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России