Цель ВСУ располагалась в Константиновке.

Авиация "Южной" российской Вооруженной группировки сил в зоне проведения специальной военной операции ликвидировала склад с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины. Боевая задача выполнена на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Минобороны РФ. Дополнительно специалисты опубликовали видеокадры, подтверждающие уничтожение цели противника.

По терминалу, в котором, по данным разведки, украинские боевики прятали и хранили вооружение и военную технику, был нанесен точечный удар авиационными средствами поражения. Летчики точным ударом уничтожили... пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск "Восток" поразила пункты дислокации трех бригад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России