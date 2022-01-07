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Авиация России уничтожила склад с вооружением и военной техникой ВСУ в ДНР

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Цель ВСУ располагалась в Константиновке.

Авиация "Южной" российской Вооруженной группировки сил в зоне проведения специальной военной операции ликвидировала склад с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины. Боевая задача выполнена на территории населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Минобороны РФ. Дополнительно специалисты опубликовали видеокадры, подтверждающие уничтожение цели противника.

По терминалу, в котором, по данным разведки, украинские боевики прятали и хранили вооружение и военную технику, был нанесен точечный удар авиационными средствами поражения. Летчики точным ударом уничтожили...

пресс-служба Минобороны РФ

Группировка войск "Восток" поразила пункты дислокации трех бригад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, константиновка, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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