Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции поразила пункты временной дислокации трех бригад Вооруженных сил Украины. Дополнительно в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить одно орудие и три минометных расчета. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Поражены пункты временной дислокации 5-й механизированной бригады в районе урожайного, 129-й бригады территориальной обороны в Макаровке и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

С участием артиллерии и тяжелых огнеметных систем военнослужащие отразили атаку противника в направлении Приютного, а также улучшили собственное тактическое положение вблизи таких населенных пунктов как Новозлатополь, Червоное, Приютное. Заняты опорные пункты противника. Известно, что четверобойцов ВСУ сдались в плен. Боевой расчет отечественной дальнобойной пушки "Малка" поразил скопление техники в районе Трудового. Бвл ликвидирован грузовик и танк ВСУ. При помощи баррожирующих боеприпасами "ланцет" поражены буксируемые гаубицы М777 американского производства, расположенные севернее Павловки и FH70 британско-немецкого производства в районе Тимировки.

Российские бойцы отбили атаки 8 групп ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России