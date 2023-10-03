Российские бойцы отбили атаки 8 групп ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие из "Восточной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции пресекли наступление восьми групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 сентября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт уточнил, что боевые задачи реализованы при участии артиллерии противника около Старомайорского, а также склад боеприпасов и пикап с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
Также ударом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" ликвидированы склад боеприпасов и скопление украинских боевиков у села Новодонецкое и севернее села Приютное. А вр время контрбатарейной борьбы были уничтожены гаубица FH70 британо-немецкого производства, гаубица "Мста-Б", гаубица Д-20 и четыре минометных расчета. Олег Чеховзаметил, что авиационными ударами были поражены места сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в Макаровке и Старомайорском и скопление личной силы боевиков в районах Новомихайловки и Урожайного.
Шойгу: российские бойцы проявляют смелость и решительность в зоне СВО.
Фото и видео: Минобороны России
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