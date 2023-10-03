Шойгу: российские бойцы проявляют смелость и решительность в зоне СВО

С 1 июня 57 российских объединений, соединений и воинских частей получили почётное наименование "гвардейские".

Бойцы ВС РФ проявляют смелость, решительность и настоящий героизм в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках выступления на тематическом селекторном заседании коллегии ведомства с руководящим составом ВС РФ.

Также руководитель отметил, что с 1 июня 57 российских объединений, соединений и воинских частей получили почётное наименование "гвардейские". Ещё 20 соединений, воинских частей и организаций были удостоены орденов.

В наиболее отличившихся подразделениях количество военнослужащих, награжденных государственными наградами, составляет от 50 до 90%". Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Карабахе.

Видео: Минобороны России