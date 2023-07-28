"Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Задача выполнена силами Центрального военного округа.

Российский боевой расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" от Центрального военного округа уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители прес-сслужбы министерства по обороне РФ. Специалисты добавили, что комплекс обеспечивал работу военнослужащим из штурмовой группы. Известно, что военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, затем навели установку на цель местных националистов при помощи системы управления огнем, после чего открыли огонь термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ.

Применение данного типа боеприпасов является особенно эффективным в условиях лесистой местности, где традиционные виды оружия не всегда достаточно эффективны против противника, скрытого в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях. пресс-служба Мнобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России