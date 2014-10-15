ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

В ТОФ рассказали о задачах, которые выполняют моряки двух стран.

Российские боевые корабли Военно-морского флота и китайские суда военно-морских сил проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Об этом журналистам рассказали представители отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) страны. Известно, что речь идет о третьем морском патрулировании между КНР и РФ в регионе.

После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что в составе международного отряда Москву представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов", средний морской танкер "Печенга". От Пекина в мероприятиях задействованы эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Перед экипажами поставлены задачи по укреплению сотрудничества между государствами, а также поддержание стабильности обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг за территорией и охрана объектов экономической деятельности. Дополнительно с экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК.

Минобороны заявило об ударе по аэродромам и складам с беспилотными катерами ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России