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Минобороны: российские войска нанесли удары по пунктам управления и аэродромам ВСУ

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Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности.

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления и аэродромам украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности. Также российские войска поразили места хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступившей из стран Европы и США. Конашенков отметил, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отбили атаку ВСУ у Урожайного в ДНР.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, игорь конашенков, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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