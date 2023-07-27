Минобороны: российские войска нанесли удары по пунктам управления и аэродромам ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления и аэродромам украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности. Также российские войска поразили места хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступившей из стран Европы и США. Конашенков отметил, что все назначенные объекты были поражены.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отбили атаку ВСУ у Урожайного в ДНР.
Видео: Минобороны России
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