Минобороны: российские войска отбили атаку ВСУ у Урожайного в ДНР

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В результате боевых действий были уничтожены до 16-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. Также российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Угледара и Макаровки (ДНР).
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.
Видео: Минобороны России
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