Минобороны: российские войска отбили атаку ВСУ у Урожайного в ДНР

В результате боевых действий были уничтожены до 16-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате боевых действий были уничтожены до 16-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. Также российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Угледара и Макаровки (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России