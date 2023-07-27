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Минобороны: российские войска отбили атаку ВСУ у Урожайного в ДНР

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В результате боевых действий были уничтожены до 16-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

Вооруженные силы России отбили атаку украинских войск у Урожайного в ДНР. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В результате боевых действий были уничтожены до 16-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. Также российские войска поразили живую силу и технику противника в районах Угледара и Макаровки (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, минобороны россии, урожайное
Категории: Лента новостей, Новости России,

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