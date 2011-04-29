Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52

Экипажи ударных вертолетов уничтожают пункт управления и бронированную технику ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи ударных вертолетов уничтожают пункт управления и бронированную технику украинских войск. В военном ведомстве отметили, что в зоне СВО армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России