Задача выполнена силами "Запада" на СВО.

Россйский экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" от подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ликвидировал опорные пункты и укрытия с живой силой и техникой Вооруженных сил Украины, расположенные в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена "Западной" группировкой войск. Запуски снарядов были произведены в темное время суток с расстояния в шесть километров от цели противника. Своей работой войска РХБЗ поддерживают наступление мотострелковых, танковых и штурмовых подразделений. Стрельба ведется с использованием программных систем топогеодезической привязки. Чаще всего машины ведут огонь по ночам.

Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника. Те же, кому посчастливилось остаться вне зоны поражения, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить, освобождая путь российским войскам. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие добавили, что термобарический снаряд сначала распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. В результате благодаря температуре в несколько тысяч градусов и избыточному давлению уничтожается "все живое".

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Фото и видео: Минобороны России