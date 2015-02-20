Фрегат "Адмирал Головко" отработал задачи учений в проливе Ла-Манш

Пресс-служба Северного флота раскрыла подробности маневров.

Носитель российских гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", многоцелевой фрегат "Адмирал Головко" совершил ряд учений при прохождении пролива Ла-Манш. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что экипаж тренировался расходиться с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в акватории региона Атлантического океана.

На переходе проливной зоной экипаж провел учение по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, несколько тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что на борту фрегата организованы комплексные учения антитеррористической направленности. В рамках маневров личный состав дежурно-вахтенной службы и морские пехотинцы Северного флота отрабатывали действия по противодействию объектам противника. В частности, речь идет о безэкипажных катерах и БПЛА условного противника.

Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / СМОТРИ