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Фрегат "Адмирал Головко" отработал задачи учений в проливе Ла-Манш

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Пресс-служба Северного флота раскрыла подробности маневров.

Носитель российских гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", многоцелевой фрегат "Адмирал Головко" совершил ряд учений при прохождении пролива Ла-Манш. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что экипаж тренировался расходиться с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в акватории региона Атлантического океана.

На переходе проливной зоной экипаж провел учение по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны отряда кораблей, несколько тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-27.

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что на борту фрегата организованы комплексные учения антитеррористической направленности. В рамках маневров личный состав дежурно-вахтенной службы и морские пехотинцы Северного флота отрабатывали действия по противодействию объектам противника. В частности, речь идет о безэкипажных катерах и БПЛА условного противника.

Запад пытается подорвать региональную стабильность, заявил Белоусов.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / СМОТРИ

Теги: адмирал головко, вмф россии, ла-манш, минобороны, северный флот, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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