В МО РФ рассказали о повестке дня по военному сотрудничеству.

Коллективный Запад в попытках сохранить лидирующую роль в геополитических процессах на мировой арене пытается подорвать региональную стабильность. Соответствующее заявление сделал российский министр по обороне Андрей Белоусов. Чиновник выступил на заседании Совета профильных ведомств участников СНГ (Содружества независимых Государств). По мнению эксперта, сегодня на мероприятии ожидается насыщенная повестка дня, которая связана с многосторонним военным сотрудничеством.

Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства. Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ

Андрей Белоусов подчеркнул, что большая роль отводится обсуждению подготовки к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Минобороны России указали, что важно сохранить нашу общую историю и не допустить её искажения недружественными властями. Напомним, что в заседании участвуют также первый замминистра обороны, начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Тофиг оглы Велиев, министры обороны Белоруссии Виктор Хренин, Казахстана Руслан Жаксылыков, Киргизии Бактыбек Бекболотов, Таджикистана Шерали Мирзо, Узбекистана Баходир Курбанов, секретарь СМО СНГ Юрий Дашкин. В работе мероприятия задействован генсек СНГ Сергей Лебедев.

Минобороны рассказало о работе танкистов из Приморья в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России