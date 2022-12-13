Олег Чехов рассказал о работе "Востока".

Боевой экипаж российских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" ликвидировал в хоне проведения специальной военной операции два опорных пункта противника на Южнодонецком направлении. В военнослужащие из артиллерийского подразделения поразили склад с боеприпасами ВСУ. Речь идет о целях, расположенных вблизи населенного пункта Великая Новоселка. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами "РИА Новостей" от 30 мая сделал руководитель местной пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов.

Расчетами зенитно-ракетных комплексов "Тор" и "Стрела-10" уничтожены три беспилотных летательных аппарата "Фурия" и по одному — "Валькирия" и "Лелека". Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Олег Чехов добавил, что военнослужащими также пресечены две попытки противника провести разведку боем. Артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям украинских боевиков, находящихся в районах Времьевки и Великой Новоселки. Были ликвидированы две боевые бронированные машины противника, пикап, грузовик и живая сила ВСУ. На Запорожском направлении расчеты "Тор" и "Стрела-10" уничтожили два беспилотника "Валькирия" и два — "Лелека".

Наводчик миномета "Василек" рассказал о методе кочующего орудия.

Фото и видео: Минобороны России, РИА Новости