В Минобороны объяснили, как работает артиллерийская техника в зоне СВО.

Разведка "Западной" группировки сил получила сведения о наращивании войск противника на одном из направлений,расположенном в зоне специальной военной операции. В пресс-службе российского министерства по обороне в социальных сетях продемонстрировали, как представители отечественного боевого расчета 82-миллиметрового автоматического миномета "Василек" (2Б9) выдвинулись на огневые позиции работать по указанным мишеням. Эксперты из СВО рассказали журналистам о том, что применяют в ходе работы один из наиболее эффективных методов, который получил название кочующий миномет. Речь идет об оперативном изменении огневой позиции, после выстрела. При этом скорость и точность поражения целей военнослужащими достигается благодаря корректировке координат с помощью беспилотного летательного аппарата. Быстро перемещать технику помогают тягочи многоцелевых бронетранспортеров ЛБ.

Сокращаем время прибытия. Получаем команду, цель, выдвигаемся на огневую позицию. Благодаря тому, что миномет стоит на тягаче, мы можем сами выбрать место, где нам удобно встать и развернуться, расставить все свои приборы, быстро навестись, отработать цели и убыть в свое место расположения Тоха, ставший наводчик

Эксперт пояснил прессе, что гусеничное шасси тягача позволяет боевому расчету занимать позицию как на плотном покрытии, так и выезжать на бездорожье. Экипажу требуются считанные минуты для того, чтобы занят ь позиции, провести стрельбу, а затем - за счет мобильности установки переместиться на новые позиции. В настоящее время миномет расположен на территории, находящейся в предельной близости к ВСУ. Речь идет о расстоянии, которое меньше одного километра от противника. На подготовку техники и готовности ее к огню уходит не более трех минут. Возможности "Василька" позволяют выпускать снарядов до 120 мин в минуту.

Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений и расчетов БпЛА "Орлан-30".

Фото и видео: Минобороны России