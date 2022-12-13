Минобороны показало кадры боевой работы артиллерийских подразделений и расчетов БпЛА "Орлан-30"

Артиллеристы уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Минобороны показало видео боевой работы артиллерийских подразделений и расчетов БпЛА "Орлан-30" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы самоходных орудий 2С9 "Нона" уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. Они также нанесли поражение по пунктам временного размещения и хранения вооружения и военной техники украинских националистов. В военном ведомстве отметили, что разведку и наведение на цели осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow.

Видео: Минобороны России