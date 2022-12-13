Минобороны РФ: российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное (ЛНР), Ясное (ДНР), Васильевка, Любимовка и Константиновка (Запорожская область) были сбиты 14 беспилотников. Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой.

Видео: Минобороны России