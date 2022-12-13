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Минобороны РФ: российские ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

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Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В районе населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное (ЛНР), Ясное (ДНР), Васильевка, Любимовка и Константиновка (Запорожская область) были сбиты 14 беспилотников. Также российские ПВО перехватили 13 снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой.

Видео: Минобороны России

Теги: storm shadow, игорь конашенков, минобороны россии, пво, ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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