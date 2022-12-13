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Минобороны РФ: российские военные поразили в Херсонской области ангар с военной техникой

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Ангар с вооружением и техникой находился в районе населенного пункта Берислав.

Вооруженные силы России поразили в Херсонской области ангар с военной техникой. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ангар с вооружением и техникой находился в районе населенного пункта Берислав. Кроме того, российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по украинским аэродромам.

Видео: Минобороны России

Теги: ангар, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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