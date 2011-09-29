Глава Москвы оценил контакты с побратимами Луганском и Донецком.

Глава российской столицы Сергей Собянин назвал восстановление Донбасса архисложной задачей для страны. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей". Он ответил на вопрос Дмитрия Киселева о том, что город на текущий момент сделал для помощи своим городам-побратимам из Донбасса: Донецкую и Луганску. Он напомнил, что требуется воссоздать разрушенные жилые здания, больницы, котельные, школы, а также успешно подготовиться к отопительному и учебному сезону, привести в рабочее состояние транспортную инфраструктуру. Собянин подчеркнул, что уже оказана немалая помощь Донбассу.

адача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно, сложное, запущенное хозяйство. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник из Москвы объяснил, что основные усилия были направлены на поддержание коммунального хозяйства. Также на днях прошла встреча с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, на которой обговорили, что еще необходимо сделать для поддержки города. В частности, прозвучала просьба о выделении дополнительных аварийных бригад. Также прокладываются новые сети, специалисты бурят скважины, организовывают водоводы.

Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости