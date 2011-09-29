Собянин заявил об отсутствии дефицита кадров из-за мобилизации

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии дефицита профессиональных кадров из-за проведения в регионе частичной мобилизации. В ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" чиновник заметил, что негативная ситуация в сфере работы не складывается ни в одном из направлений. При этом отток даже нескольких тысяч жителей никак не скажется на трудовом рынке.
Я не знаю такого вопроса, честно говоря. Я слышал, где-то читал в интернете, что вот сейчас при мобилизации все уедут, у нас такой дефицит будет. Я не чувствую этого дефицита ни в одной отрасли. Все работают в нормальном режиме.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Эксперт пояснил, что из тех граждан, которые уехали из Москвы, большинство уже вернулись домой и продолжают свою работу на местах. Сергей Собянин напомнил о том, что в столице России всегда регистрировались значительные миграционные потоки.
Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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